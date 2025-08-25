Учительница устроила групповой секс с двумя старшеклассниками

В Израиле 43-летнюю преподавательницу английского языка уволили за групповой секс с двумя 17-летними учениками. Об этом сообщает Times of Israel.

Гражданская служба Израиля признала поведение учительницы «исключительно серьезным нарушением». Кроме увольнения, ей запретили работать с детьми и молодежью в течение восьми лет. Хотя уголовное дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления (возраст согласия в Израиле — 16 лет), дисциплинарный трибунал подчеркнул, что учительница «грубо нарушила профессиональные границы».

Женщина признала вину в рамках сделки о чистосердечном признании. По данным следствия, она курила с учениками на территории школы, общалась с ними в соцсетях, а затем пригласила двоих к себе домой, где вступила с ними в интимную связь в присутствии третьего подростка. В своем обращении к СМИ женщина назвала случившееся ошибкой и извинилась перед семьей.

Министерство образования Израиля уволило ее без права возвращения на должность, отметив, что она «предала доверие родителей и всей системы образования». Отец одного из пострадавших учеников заявил, что не может поверить в произошедшее, а сами подростки рассказали, что считали учительницу «другом». Эксперты Ассоциации центров помощи жертвам изнасилований раскритиковали мягкость приговора, указав, что в случае с учителем-мужчиной реакция была бы более жесткой.

Ранее сообщалось, что в США учительница из штата Иллинойс, которая несколько раз вступала в половые отношения с 11-летним школьником, заявила, что он сам начал к ней приставать. По ее словам, он домогался ее в ту самую ночь, когда они дважды занялись незащищенным сексом.

