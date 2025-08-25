Россия
«Эй ты, нормально одевайся». Мужчина жестоко избил россиянку с грудным ребенком и ее мать из-за внешнего вида

СК РФ возбудил дело после избиения туристки в Дагестане из-за внешнего вида
Анастасия Алимпиева
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Мужчина напал на молодую женщину с грудным ребенком в Дагестане из-за того, что ему не понравился ее внешний вид. Досталось и матери пострадавшей, которая бросилась защитить дочь от обидчика.

Инцидент произошел в Каспийске у дома номер 41 по улице Ленина. Как пишут местные Telegram-каналы, обидчик подошел к туристке и крикнул ей: «Эй ты, нормально одевайся». Уточняется, что она была одета в платье. В ответ на это она, как утверждается, попросила его следить за женой, после чего он ударил ее, хотя у пострадавшей на руках был малыш.

Заступившаяся за дочь женщина получила серьезные травмы

Пытаясь защитить дочь, ее мать ударила агрессора пакетом по голове. После этого она получила от него удар по лицу и упала, ударившись головой об асфальт. В результате она получила телесные повреждения, включая сотрясение головного мозга, и была госпитализирована.

Место происшествия нападавший спешно покинул на своей белой «Газели».

Подозреваемый задержан

Напавшего на женщин в Каспийске мужчину задержали в том же городе. По данному факту Следственным комитетом (СК) Рф возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Подобное в Дагестане происходит не впервые

Похожий случай произошел в Каспийске два года назад. Тогда местный житель напал на девушку из-за «слишком развратного платья». Он в грубой форме высказал ей свое недовольство, на что та ответила ему в таком же тоне, однако получила плевок в лицо. Оттолкнув агрессора, девушка столкнулась с физическим насилием, после чего оказалась в травмпункте.

Решив не оставлять это безнаказанным, пострадавшая обратилась в полицию, однако получила следующий ответ: «Каждый в Дагестане может подойти и плюнуть вам в лицо, за это просто административный штраф». При этом во время медосмотра у нее были диагностированы сотрясение мозга и два ушиба после падения.

Еще раньше в Махачкале разгорелся скандал из-за «развратных» велосипедок девушки, которую впоследствии решили выгнать из-за них из съемной квартиры. Выйдя в них на улицу, девушка случайно встретила бойца ММА, которому ее одежда показалась чересчур вызывающей. Уровень его недовольства был настолько высок, что в ход пошли плевки и рукоприкладство. Позже начались угрозы в интернете, однако полиция, в отличие от собственников съемной квартиры, решила не вмешиваться.

