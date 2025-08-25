Бойцы подразделений Вооруженных сил Российской Федерации контролируют ситуацию под Добропольем, несмотря на переброшенные резервы украинских войск. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«В районе Доброполье, там, где был образован выступ. И там, где противник вынужден был перебрасывать дополнительные резервы, подразделения, которые показывали наилучшие результаты, оголтелые националисты», — рассказал чиновник.
По его словам, бойцы Российской армии уверенно, пусть и тяжело, но выдерживают контратаки Вооруженных сил Украины, а ситуация контролируется подразделениями ВС России.
Ранее Пушилин рассказал, что российские войска заходят на окраины Константиновки в ДНР. Чиновник подчеркнул, что российские войска также заняли ряд населенных пунктов на данном участке фронта. По его словам, в частности, для российской стороны было важно взять поселок Клебан-Бык.