Пушилин: Бойцы ВС России контролируют ситуацию под Добропольем

Бойцы подразделений Вооруженных сил Российской Федерации контролируют ситуацию под Добропольем, несмотря на переброшенные резервы украинских войск. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«В районе Доброполье, там, где был образован выступ. И там, где противник вынужден был перебрасывать дополнительные резервы, подразделения, которые показывали наилучшие результаты, оголтелые националисты», — рассказал чиновник.

По его словам, бойцы Российской армии уверенно, пусть и тяжело, но выдерживают контратаки Вооруженных сил Украины, а ситуация контролируется подразделениями ВС России.

Ранее Пушилин рассказал, что российские войска заходят на окраины Константиновки в ДНР. Чиновник подчеркнул, что российские войска также заняли ряд населенных пунктов на данном участке фронта. По его словам, в частности, для российской стороны было важно взять поселок Клебан-Бык.