В ДНР раскрыли положение российских войск в Доброполье

Пушилин: Бойцы ВС России контролируют ситуацию под Добропольем
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бойцы подразделений Вооруженных сил Российской Федерации контролируют ситуацию под Добропольем, несмотря на переброшенные резервы украинских войск. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«В районе Доброполье, там, где был образован выступ. И там, где противник вынужден был перебрасывать дополнительные резервы, подразделения, которые показывали наилучшие результаты, оголтелые националисты», — рассказал чиновник.

По его словам, бойцы Российской армии уверенно, пусть и тяжело, но выдерживают контратаки Вооруженных сил Украины, а ситуация контролируется подразделениями ВС России.

Ранее Пушилин рассказал, что российские войска заходят на окраины Константиновки в ДНР. Чиновник подчеркнул, что российские войска также заняли ряд населенных пунктов на данном участке фронта. По его словам, в частности, для российской стороны было важно взять поселок Клебан-Бык.

