В Германии отреагировали на слова Вэнса о войсках США на Украине

Премьер Баварии: Без США присутствие военных ФРГ на Украине не имеет смысла
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Peter Kneffel / dpa / Global Look Press

Премьер Баварии Маркус Зёдер отреагировал на высказывание вице-президента США Джей Ди Вэнса об отсутствии у Вашингтона планов по отправке американских военных на Украину. Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью телеканалу ARD.

По его словам, любое решение по Украине, вне зависимости от отношений с Россией, «определенно» не будет предусматривать ввод войск НАТО на украинскую территорию после завершения конфликта.

«Вот почему это не обсуждается. Без американцев это не имеет смысла», — сказал политик.

Ранее Вэнс заявил, что США не планируют размещать свои войска на Украине. «Президент [США Дональд Трамп] выразился предельно ясно. На Украине не будет наземных войск», — сказал он.

