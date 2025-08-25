Мир
В МИД отреагировали на пропажу российского пловца в Турции

Генконсульство РФ подготовит запрос по исчезновению пловца при заплыве в Турции
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Генеральное консульство России в Стамбуле готовит официальный запрос турецкой стороне по факту исчезновения 29-летнего пловца Николая Свечникова, пропавшего во время межконтинентального заплыва через Босфор. Об этом сообщили представители российского диппредставительства, передает ТАСС.

«Генконсульство готовит запрос в компетентные органы Турции по указанному инциденту», — сказано в сообщении.

При этом в диппредставительстве уточнили, что официальной информации о случившемся пока не поступало.

Россиянин пропал во время межконтинентального заплыва через пролив Босфор 24 августа. Из почти трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу.

