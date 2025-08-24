Спорт
Крылья Советов
0:6
Завершен
Краснодар
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
ЦСКА
3:1
Завершен
Акрон
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
Алисия Паркс
Завтра
04:00 (Мск)
Мирра Андреева
US Open (ж)
Анастасия Павлюченкова
Сегодня
18:00 (Мск)
Даяна Ястремская
US Open (ж)
Даниил Медведев
Сегодня
03:30 (Мск)
Бенжамен Бонзи
US Open (м)
Карен Хачанов
Завтра
00:00 (Мск)
Нишеш Басаваредди
US Open (м)
Фулхэм
1:1
Завершен
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|2-й тур
23:55, 24 августа 2025Спорт

Россиянин пропал во время межконтинентального заплыва через Босфор

Mash: Россиянин Свечников пропал при межконтинентальном заплыве через Босфор
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Россиянин Николай Свечников пропал во время межконтинентального заплыва через Босфор. Из почти трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу, сообщает Mash в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что ежегодный заплыв организован Национальным олимпийским комитетом Турции и собрал пловцов из 81 страны в 37-й раз.

«Организаторы и стамбульская полиция проинформированы, поиски ведутся с 16:00», — говорится в публикации. 29-летний Свечников является мастером спорта по плаванию, добавляет Mash.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина по имени Настя едва не захлебнулась под катером, который внезапно начал тонуть. Инцидент произошел, когда Настя вместе с друзьями отправилась кататься на вейксерфах.

    Все новости