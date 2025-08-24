Россиянин пропал во время межконтинентального заплыва через Босфор

Россиянин Николай Свечников пропал во время межконтинентального заплыва через Босфор. Из почти трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу, сообщает Mash в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что ежегодный заплыв организован Национальным олимпийским комитетом Турции и собрал пловцов из 81 страны в 37-й раз.

«Организаторы и стамбульская полиция проинформированы, поиски ведутся с 16:00», — говорится в публикации. 29-летний Свечников является мастером спорта по плаванию, добавляет Mash.

