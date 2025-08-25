В МВД перечислили самые популярные мошеннические ссылки

МВД: Киберпреступники используют ссылки в виде цифр или с символом «@»

Одними из самых популярных ссылок мошенников являются те, в которых содержатся цифры или символ «@», а также указано больше одного адреса. Об этом изданию ТАСС рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным ведомства, необходимо остерегаться ссылок, содержащих два и более адреса. Кроме того, если в начале адреса сайта есть www, но нет точки, стоит дефис или в начале адреса сайта есть http или https, но нет "://", то это в свою очередь может указывать на опасность ресурса.

О признаках фишинговой ссылки может говорить ее двойной вид, когда при наведении указателя компьютерной мышки она начинает выглядеть по-другому. Если в тексте письма значится одна буква, а в адресной строке она меняется, то это один из очевидных признаков того, что перед вами мошеннический сайт.

Ранее россиянам назвали пять связанных с вредоносным ПО уловок. Эксперты предупреждают, что аферисты предлагают установку таких программ от имени мобильного оператора.