В Раде назвали ловушкой для Трампа позицию Зеленского по переговорам

Дубинский: Зеленский пытается втянуть Трампа в конфликт напрямую
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявлениями о готовности исполнять дипломатические договоренности только перед лидером США Дональдом Трампом пытается втянуть Вашингтон в боевые действия напрямую. Ловушкой для Трампа позицию Киева назвал в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Позиция Зеленского “у меня нет договоренностей с русскими" (...) — это способ втянуть Америку в переговоры, чтобы заставить стать непосредственным гарантом (...). Однако Трамп этого категорически не хочет, потому что понимает, что Украина тут же постарается втянуть США в войну», — рассказал парламентарий.

Он добавил, что обе стороны в ходе дипломатического процесса пытаются показать, что их оппонент является препятствием к миру, но у России это получается делать гораздо лучше.

Ранее Зеленский в ходе своего обращения по случаю Дня независимости Украины заявил, что страна больше никогда не будет «принуждена к стыду, который русские называют компромиссом».

