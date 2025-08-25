Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:42, 25 августа 2025Россия

В России ответили на слова Зеленского об одной семье Украины и Крыма

Экс-сенатор от Крыма Ковитиди ответила на слова Зеленского об одной семье
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Бывший сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди ответила на слова Владимира Зеленского об одной семье Украины и полуострова. Слова политика приводит РИА Новости.

Зеленский ранее назвал Донецк, Луганск и Крым украинскими. Он также заявил, что там живут украинцы, расстояние с которыми со временем исчезнет, после чего все будут как одна семья и страна.

По ее мнению, слова Зеленского являются циничными и не согласуются с нормами морали.

«Живущие в Крыму совместно с другими народами украинцы не просят Зеленского освободить их от собственной жизни. Чем руководствуется Зеленский, системно пытающийся уничтожить крымчан, среди которых есть и украинцы, рассказывая о семье, сказать сложно», — пояснила она.

Эксперт напомнила, что Киев неоднократно предпринимал различные провокации, а также пытался навредить Крыму с помощью блокад, диверсий и терактов. Ковитиди также добавила, что в Крыму никто не поддерживает Зеленского, в том числе и этнические украинцы, живущие в республике.

Ранее депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет назвал лицемерием заявление Зеленского о Крыме и новых российских регионах как якобы украинской территории и одной семье.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянка пришла к зданию ФСБ в Крыму с заминированной иконой. Как выглядит бомба и что известно об инциденте?

    Косметолог назвала вызывающие появление прыщей компоненты в косметике

    Мужчина провалился сквозь землю

    Фон дер Ляйен захотели сделать президентом Германии

    Названы популярные ошибки при покупке загородного дома

    Зеленский обвинил Россию в срыве подготовки к зиме

    В России потребовали запретить песни Бьянки

    Россияне рассказали о главной сенсации уходящего лета

    «КамАЗ» решили не переводить на трехдневную рабочую неделю

    В России оценили влияние нового пакета помощи Украине на ситуацию в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости