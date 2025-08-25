В России ответили на слова Зеленского об одной семье Украины и Крыма

Экс-сенатор от Крыма Ковитиди ответила на слова Зеленского об одной семье

Бывший сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди ответила на слова Владимира Зеленского об одной семье Украины и полуострова. Слова политика приводит РИА Новости.

Зеленский ранее назвал Донецк, Луганск и Крым украинскими. Он также заявил, что там живут украинцы, расстояние с которыми со временем исчезнет, после чего все будут как одна семья и страна.

По ее мнению, слова Зеленского являются циничными и не согласуются с нормами морали.

«Живущие в Крыму совместно с другими народами украинцы не просят Зеленского освободить их от собственной жизни. Чем руководствуется Зеленский, системно пытающийся уничтожить крымчан, среди которых есть и украинцы, рассказывая о семье, сказать сложно», — пояснила она.

Эксперт напомнила, что Киев неоднократно предпринимал различные провокации, а также пытался навредить Крыму с помощью блокад, диверсий и терактов. Ковитиди также добавила, что в Крыму никто не поддерживает Зеленского, в том числе и этнические украинцы, живущие в республике.

Ранее депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет назвал лицемерием заявление Зеленского о Крыме и новых российских регионах как якобы украинской территории и одной семье.