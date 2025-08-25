Россия
В России пенсионерка сломала палец не уступившему ей место школьнику и попала на видео

В Красноярске пенсионерка сломала палец школьнику, который не уступил ей место
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

В Красноярске пенсионерка сломала палец 13-летнему подростку, который не уступил ей место в автобусе. Видео с инцидентом опубликовано в группе «ТВК Красноярск» во «ВКонтакте».

По словам матери школьника, на одной из остановок в автобус, где ехал ее сын, зашла пенсионерка, которая начала требовать, чтобы он уступил ей место. Подросток проигнорировал ее слова, после чего она начала хватать его за футболку, поцарапала руку, а затем начала пытаться забрать телефон и схватила за палец.

Один из пассажиров и кондуктор сделали ей замечание, после чего ее посадили на другое свободное место.

Мать пострадавшего вместе с сыном обратилась в травмпункт, где школьнику диагностировали перелом фаланги пальца.

Ранее в Тюмени мигрант угрожал сломать ноги школьнику. На опубликованных кадрах иностранец подходит к российскому подростку на футбольном поле и начинает грубить. Он говорит, что может навредить несовершеннолетнему.

