В России предложили добровольно ограничивать доступ к опасному контенту

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Wolf von Dewitz / dpa / Global Look Press

Власти России предложили ввести возможность добровольного ограничения доступа к «потенциально опасной информации» в интернете. Об этом указано в утвержденном правительством плане мероприятий.

«Представление предложений по предоставлению гражданам возможности добровольного ограничения их доступа к потенциально опасной информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет"», — указано в документе.

Речь идет о контенте, доступ к которому в РФ не запрещен. Правительство также планирует внедрить искусственный интеллект в процесс выявления запрещенной информации в сети. Окончание работ запланировано к третьему кварталу 2027 года.

Прежде в Госдуму внесли законопроект о блокировке в интернете материалов с нецензурной бранью. При вступлении законопроекта в силу перед размещением контента на цифровых платформах и в соцсетях авторы должны будут устранить или замаскировать нецензурную брань.

