В России рассказали о танковом тягаче для эвакуации «Боингов»

«УВЗ»: Бронемашина БРЭМ-1М способна стащить с грунта авиалайнер
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
БРЭМ-1М

БРЭМ-1М. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М, которая создана для эвакуации танков, способна стащить с грунта авиалайнер Boeing («Боинг»). О необычной задаче машины рассказал концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) в Telegram.

Отмечается, что демилитаризованную бронемашину приобрел российский аэропорт Домодедово.

«Представьте: Boeing выкатился за пределы взлетной полосы и застрял в грязи. Как его спасать? Оказалось, что лучший инструмент для этого не какой-нибудь суперсовременный тягач, а... наша БРЭМ-1М! Именно она оказалась единственным тягачом, способным стащить с грунта застрявший авиалайнер», — говорится в сообщении.

БРЭМ-1М на шасси танка Т-90 предназначена для эвакуации и ремонта техники в полевых условиях. Машина с двигателем мощностью 1000 лошадиных сил оснащена краном, бульдозером-сошником и тяговой лебедкой.

Ранее в августе в госкорпорации «Ростех» сообщили, что оснащенная мощным двигателем БРЭМ-1М способна вытаскивать технику из болот.

