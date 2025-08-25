В России закрыли крупнейший сайт с информацией о миллионах россиян. Мошенники годами получали данные о паспортах и зарплатах

МВД России закрыло один из самых больших сайтов, на котором хранилась персональная информация многих граждан России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Утечки были главным способом создания собственной огромной базы данных для портала. Информацию «качали» из различных структур и затем продавали ее каждому желающему.

В частности, как отмечается, сайт незаконно использовали частные компании, детективные и коллекторские агентства. Также правоохранители выяснили, что мошенники незаконно использовали его в своих целях, а еще с персональными данными работали аферисты, перед тем как «напасть» на очередную жертву для хищения денежных средств.

Функционирование информационно-аналитической системы полностью прекращено Ирина Волк официальный представитель МВД России

Мошенники годами собирали терабайты данных из паспортов, зарплаты и адреса людей

Информация на сайте содержала подробное досье на россиян с полными анкетными и паспортными данными, сведениями об адресах проживания и местах работы, доходах, кредитной истории и остальными данными. К ресурсу можно было подключиться через специальную программную оболочку через разные веб-формы или интерфейс API, и все за определенную плату.

Нередко цена за поиск информации превышала миллион рублей в месяц. Такую подписку на сервис часто перепродавали в Telegram-каналах и на порталах в даркнете.

Возбуждено уголовное дело по статье 272. 1 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») УК РФ. Полиция на территории Московского региона задержала владельца сервиса и его сообщника, отвечавшего за техническую поддержку. Известно, что только на два счета подконтрольных юридических лиц с декабря 2024 года было переведено 66 миллионов рублей.

У задержанных при обысках изъяты средства связи и компьютерная техника. Также была найдена бухгалтерская документация и серверная техника сайта. На ней же оказались базы данных общим объемом более 25 терабайт.

Владельцу сервиса и его техадминистратору, как сообщается, предъявлены обвинения. Помимо этого, им избрана мера пресечения в виде ареста.

Тысячи мигрантов легализовали через взломанные личные кабинеты на «Госуслугах»

Незадолго до этого полицейские задержали шестерых жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области за легализацию не менее пяти тысяч мигрантов. Мошенники действовали через взломанные страницы россиян на «Госуслугах», заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, задержанные работали так с 2023 года. Участники незаконной схемы для поиска потенциальных клиентов создавали и вели около 350 каналов в Telegram. Также они ходили по местам скопления мигрантов и предлагали им свои услуги.

Во взломанных личных кабинетах россиян на портале «Госуслуги» задержанные ставили на миграционный учет иностранцев, а уже потом окончательно регистрировали их. Только через один такой кабинет можно было зарегистрировать до 300 мигрантов. Всего правоохранители выявили 100 таких записей.