В Таджикистане скончался 113-летний ветеран Великой Отечественной войны

В Гиссаре скончался 113-летний ветеран Великой Отечественной войны Каримов
В Гиссаре, в пригороде столицы Таджикистана, скончался 113-летний ветеран Великой Отечественной войны Рашид Каримов. Об этом сообщает в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что ветеран ушел на войну в 1942 году. Он был участником битвы за Сталинград, воевал в составе 204-го артиллерийского полка Первого Украинского фронта, участвовал в освобождении Праги и Берлина.

Отмечается, что после возвращения с фронта ветеран работал школьным учителем.

Ранее глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак предложил ввести в состав администрации ветеранов. По его словам, речь идет о сотрудниках всех уровней во всех департаментах ОП без исключения. Политик уточнил, что Зеленский поддержал его идею.

