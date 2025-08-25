Мир
11:24, 25 августа 2025

Вице-канцлер Германии прибыл на Украину

Вице-канцлер Германии Клингбайль прибыл с необъявленным визитом на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль прибыл на Украину с необъявленным визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

«В тесной координации с канцлером я намерен обсудить, как Германия может поддержать наилучшим образом Украину при возможном мирном процессе», — заявил Клингбайль.

По его словам, в настоящее время необходимы надежные гарантии безопасности для обеспечения долгосрочного мира. Глава Минфина пообещал, что Германия «оправдает возложенную на нее ответственность».

Ранее по приезде на Украину Клингбайль выступил с заявлением, в котором заверил Украину в непоколебимой поддержке со стороны Германии.

    Все новости