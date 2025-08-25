Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:53, 25 августа 2025Бывший СССР

Военкор рассказал о возможной потере ВСУ «дороги жизни» в Купянске

Поддубный: ВСУ близки к потере снабжающего украинские войска участка трассы
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерять участок трассы, через который происходит снабжение войск в Купянске. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Речь об участке трассы Н-26, что пролегает между Соболевкой и Благодатовкой и тянется до Чугуева, а затем и до самого Харькова», — написал он.

Военкор назвал территорию, через которую ВСУ снабжают своих военнослужащих «дорогой жизни». Поддубный также отметил, что на украинских ресурсах все чаще публикуется информация о том, что подтягивать подкрепление к городу становится гораздо сложнее.

23 августа глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что российские военные подошли к окраинам Купянска. Он отметил, что ВСУ пытаются оказывать сопротивление на данном участке фронта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о планах Трампа разрешить Украине бить дальнобойным оружием по России

    Подсчитано количество россиян с самозапретом на кредиты

    Археологи нашли в российском городе останки зверя ледникового периода

    Полицейский сдал дававшего ему взятку бывшего российского депутата

    Медведева рассказала о примирении с Загитовой

    Назван неожиданный эффект противозачаточных таблеток на мозг

    Стали известны сроки эвакуации застрявшей на горе в Киргизии россиянки

    Военкор рассказал о возможной потере ВСУ «дороги жизни» в Купянске

    В российском оздоровительном комплексе произошло массовое отравление

    17-летняя дочь Борисовой сделала пластику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости