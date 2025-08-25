Военкор рассказал о возможной потере ВСУ «дороги жизни» в Купянске

Поддубный: ВСУ близки к потере снабжающего украинские войска участка трассы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерять участок трассы, через который происходит снабжение войск в Купянске. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Речь об участке трассы Н-26, что пролегает между Соболевкой и Благодатовкой и тянется до Чугуева, а затем и до самого Харькова», — написал он.

Военкор назвал территорию, через которую ВСУ снабжают своих военнослужащих «дорогой жизни». Поддубный также отметил, что на украинских ресурсах все чаще публикуется информация о том, что подтягивать подкрепление к городу становится гораздо сложнее.

23 августа глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что российские военные подошли к окраинам Купянска. Он отметил, что ВСУ пытаются оказывать сопротивление на данном участке фронта.