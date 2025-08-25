Вооруженный молотком россиянин преградил дорогу маршрутке с пассажирами

В Омске водитель Lada молотком разбил лобовое стекло маршрутки с пассажирами

В Омске водитель Lada, вооруженный молотком, преградил дорогу маршрутке с пассажирами и разбил лобовое стекло. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленных кадрах видно, как россиянин матерится, а затем несколько раз ударяет по стеклу общественного транспорта. Затем в конфликт с неадекватом вступили сидящие в салоне люди и водитель.

Как утверждает Baza, маршрутка перевозила граждан из села Харламова. Водитель не поделил дорогу с мужчиной из Lada. Последний не пропускал маршрутчика и устроил разборки.

Напуганные пассажиры позвонили в полицию. Прибывшим оперативникам омич заявил, что водитель общественного транспорта поцарапал его машину. Однако никаких следов на авто не нашли.

Ранее стало известно, что в Нижневартовске 33-летняя женщина устроила перестрелку после ДТП и травмировала силовика.