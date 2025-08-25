Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:31, 25 августа 2025Бывший СССР

ВСУ начали запугивать жителей Херсонской области

Сальдо: ВСУ выжигают леса в Херсонской области для запугивания мирных жителей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выжигают леса в Херсонской области, чтобы запугать мирных жителей. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в интервью ТАСС.

По его словам, украинские военные сбрасывают с беспилотников зажигательные боеприпасы на леса и сельхозугодия, пытаясь навредить жителям. «Противник понимает, что лес является в том числе укрытием, и пытается его поджигать», — сообщил Сальдо.

Ранее губернатор заявлял, что ВСУ стали усиливать давление на жителей правобережной части Херсонской области. По его словам, военные унижают жителей за незнание украинского языка, а также подвергают «проверкам и насилию».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянин пропал без вести во время заплыва через Босфор. Из почти трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу

    В США впервые выявили случай заражения личинкой-людоедом

    ВСУ начали запугивать жителей Херсонской области

    Российские боец рассказал о маскировке снайперов в зоне СВО

    Мужчина пропал в джунглях после бегства от тигра-людоеда

    Перед пропажей россиянина на межконтинентальном заплыве заметили одну вещь

    Знакомая пропавшего во время заплыва через Босфор россиянина рассказала о его мечте

    Почтовые службы Европы приостановили отправку посылок в США

    На Сахалине спасатели не нашли пропавших туристов на вулкане

    Назван защищающий от рака простой продукт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости