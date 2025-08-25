ВСУ начали запугивать жителей Херсонской области

Сальдо: ВСУ выжигают леса в Херсонской области для запугивания мирных жителей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выжигают леса в Херсонской области, чтобы запугать мирных жителей. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в интервью ТАСС.

По его словам, украинские военные сбрасывают с беспилотников зажигательные боеприпасы на леса и сельхозугодия, пытаясь навредить жителям. «Противник понимает, что лес является в том числе укрытием, и пытается его поджигать», — сообщил Сальдо.

Ранее губернатор заявлял, что ВСУ стали усиливать давление на жителей правобережной части Херсонской области. По его словам, военные унижают жителей за незнание украинского языка, а также подвергают «проверкам и насилию».