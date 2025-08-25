Россия
ВСУ ударили по Смоленской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Смоленскую область с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram.

Он уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили семь дронов над территорией региона. Предварительно, в результате падения обломков никто не пострадал, разрушений нет.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных и оперативных служб, добавил губернатор.

Ранее украинские беспилотники попытались атаковать Москву. Мэр города Сергей Собянин сообщил о перехвате двух дронов, летевших на столицу.

