Собянин сообщил об уничтожении двух дронов ВСУ на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ выпустили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа по нескольким регионами России. По два дрона были уничтожены над Крымом, Калужской и Брянской областями, еще один украинский беспилотник перехватили над территорией Орловской области.

Как отметил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, Украина усилила атаки по территории России после саммита РФ и США на Аляске 15 августа. По его словам, после встречи лидеров двух стран число атак ВСУ в сутки повысилось с 300 до 400.

