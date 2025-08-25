Мир
00:20, 25 августа 2025

Атаки ВСУ по России усилились после одного события

Мирошник: После саммита на Аляске число атак ВСУ в сутки повысилось с 300 до 400
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Киев усилил атаки по территории России после саммита РФ и Соединенных Штатов Америки на Аляске 15 августа. Число ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам в сутки выросло. Об этом «Известиям» рассказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Если до Аляски у нас было около 300 ударов в сутки, то после их число увеличилось до 400, а иногда 420–430. Пострадавших также стало больше, потому что увеличилось количество массированных ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — сообщил он.

По словам дипломата, около 90 процентов пострадавших — жертвы дронов. Мирошник отметил, что речь идет именно о преднамеренных, целенаправленных ударах по гражданским объектам.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ выпустили семь беспилотников самолетного типа по нескольким регионами России. По два дрона были уничтожены над Крымом, Калужской и Брянской областями, еще один перехватили над территорией Орловской области.

    Все новости