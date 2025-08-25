Yle: Заподозренное в шпионаже на РФ судно направилось в финский порт Вааса

Грузовое судно HAV Dolphin, плавающее с российским экипажем под флагом Антигуа и Барбуды, направилось в порт Вааса в Финляндии. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

Данное судно привлекло внимание немецких и голландских спецслужб. Как ФРГ, так и Нидерланды провели обыски на заподозренном в шпионаже на Россию судне, однако ничего подозрительного не обнаружили. При этом исследователи утверждают, что «корабль двигался очень медленно, что может быть признаком шпионской деятельности».

HAV Dolphin в настоящее время находится в Балтийском море к северу от Германии. Изначально оно направилось из Калининграда в германский порт Киль, где простояло на якоре восемь дней. Это вызвало подозрения, поскольку коммерческие судна обычно быстро отплывают. Кроме того, в этот период в ФРГ зафиксировали запуск нескольких разведывательных дронов вблизи военной базы 1-й немецкой эскадры подводных лодок в Эккернферде.

Ранее глава Военно-морских сил (ВМС) Швеции контр-адмирал Ева Скуг Хаслум заявила, что у шведской стороны есть документация, подтверждающая, что Россия якобы использует корабли в Балтийском море для радиоразведки.

Помощник президента России Николай Патрушев подчеркивал, что страны НАТО стремятся пересмотреть нормы международного морского права, чтобы контролировать проход российских судов и ограничивать их движение в Балтике под надуманными предлогами. В результате этих действий Балтийское море из спокойного региона превращается в зону военно-политической нестабильности.