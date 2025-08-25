Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:55, 25 августа 2025Мир

Заподозренное в шпионаже на Россию судно отправилось в Финляндию

Yle: Заподозренное в шпионаже на РФ судно направилось в финский порт Вааса
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Johan Trommel / @coastalshipping

Грузовое судно HAV Dolphin, плавающее с российским экипажем под флагом Антигуа и Барбуды, направилось в порт Вааса в Финляндии. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

Данное судно привлекло внимание немецких и голландских спецслужб. Как ФРГ, так и Нидерланды провели обыски на заподозренном в шпионаже на Россию судне, однако ничего подозрительного не обнаружили. При этом исследователи утверждают, что «корабль двигался очень медленно, что может быть признаком шпионской деятельности».

HAV Dolphin в настоящее время находится в Балтийском море к северу от Германии. Изначально оно направилось из Калининграда в германский порт Киль, где простояло на якоре восемь дней. Это вызвало подозрения, поскольку коммерческие судна обычно быстро отплывают. Кроме того, в этот период в ФРГ зафиксировали запуск нескольких разведывательных дронов вблизи военной базы 1-й немецкой эскадры подводных лодок в Эккернферде.

Ранее глава Военно-морских сил (ВМС) Швеции контр-адмирал Ева Скуг Хаслум заявила, что у шведской стороны есть документация, подтверждающая, что Россия якобы использует корабли в Балтийском море для радиоразведки.

Помощник президента России Николай Патрушев подчеркивал, что страны НАТО стремятся пересмотреть нормы международного морского права, чтобы контролировать проход российских судов и ограничивать их движение в Балтике под надуманными предлогами. В результате этих действий Балтийское море из спокойного региона превращается в зону военно-политической нестабильности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Отношения будут развиваться». Президент дружественной России страны поздравил Зеленского и получил благодарность за помощь

    «Радиостанция Судного дня» передала два загадочных сообщения

    Обезумевший из-за громкой музыки соседа россиянин получит до 15 лет колонии

    Секс-гуру Алекс Лесли дал прогнозы о судьбе блогера Маркаряна в тюрьме

    Москвичи пожаловались на вонь

    Сотня туристов и 15-месячный ребенок отравились обедом в четырехзвездочном отеле Европы

    Российский бизнес решил снизить расходы на сотрудников

    «Калашников» изготовит опоры для «охотников за дронами»

    Арестовано имущество по делу об ущербе Минобороны России на 650 миллионов рублей

    В МИД России прокомментировали удары по нефтепроводу «Дружба»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости