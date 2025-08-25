Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:55, 25 августа 2025Экономика

Защиту вкладов собрались сделать доступной для всех клиентов банков

ЦБ: В 2026 году все российские банки могут войти в систему страхования вкладов
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российские банки, работающие только с вкладами бизнеса, в 2026 году могут быть включены в систему страхования вкладов. Об этом говорится в актуализированном докладе о перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора, опубликованном ЦБ РФ.

Как следует из материалов, при участии Банка России разработан законопроект, предусматривающий распространение защиты вкладов в пределах лимита, составляющего сейчас 1,4 миллиона рублей, на кредитные организации, которые привлекают только вклады юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что сделает ее доступной для всех клиентов банков.

Предполагается, что после упрощения процедуры банки будут включаться в систему страхования вкладов на основании лицензии, а исключаться при ее отзыве. Планируется, что законопроект будет внесен в Госдуму в 2025 году и вступит в силу в 2026-м.

Как стало известно из того же документа Центробанка, регулятор также собирается ограничивать выплату бонусов менеджменту банков страны при условии ухудшения финансового положения кредитных организаций и думает о внедрении механизма возврата таких выплат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Отношения будут развиваться». Президент дружественной России страны поздравил Зеленского и получил благодарность за помощь

    «Радиостанция Судного дня» передала два загадочных сообщения

    Обезумевший из-за громкой музыки соседа россиянин получит до 15 лет колонии

    Секс-гуру Алекс Лесли дал прогнозы о судьбе блогера Маркаряна в тюрьме

    Москвичи пожаловались на вонь

    Сотня туристов и 15-месячный ребенок отравились обедом в четырехзвездочном отеле Европы

    Российский бизнес решил снизить расходы на сотрудников

    «Калашников» изготовит опоры для «охотников за дронами»

    Арестовано имущество по делу об ущербе Минобороны России на 650 миллионов рублей

    В МИД России прокомментировали удары по нефтепроводу «Дружба»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости