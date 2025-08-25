Защиту вкладов собрались сделать доступной для всех клиентов банков

ЦБ: В 2026 году все российские банки могут войти в систему страхования вкладов

Российские банки, работающие только с вкладами бизнеса, в 2026 году могут быть включены в систему страхования вкладов. Об этом говорится в актуализированном докладе о перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора, опубликованном ЦБ РФ.

Как следует из материалов, при участии Банка России разработан законопроект, предусматривающий распространение защиты вкладов в пределах лимита, составляющего сейчас 1,4 миллиона рублей, на кредитные организации, которые привлекают только вклады юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что сделает ее доступной для всех клиентов банков.

Предполагается, что после упрощения процедуры банки будут включаться в систему страхования вкладов на основании лицензии, а исключаться при ее отзыве. Планируется, что законопроект будет внесен в Госдуму в 2025 году и вступит в силу в 2026-м.

Как стало известно из того же документа Центробанка, регулятор также собирается ограничивать выплату бонусов менеджменту банков страны при условии ухудшения финансового положения кредитных организаций и думает о внедрении механизма возврата таких выплат.