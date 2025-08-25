Зеленский назначил нового начальника Центра специальных операций СБУ

Зеленский назначил Евгения Хмару начальником Центра специальных операций СБУ

На Украине назначили нового начальника Центра специальных операций Службы безопасности Украины (СБУ). Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский, документ опубликован на сайте офиса главы государства.

Уточняется, что на данную должность был назначен Евгений Хмара.

«Указ президента Украины №657/2025. (...) Назначить Хмару Евгения Леонидовича начальником Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины», — говорится в документе.

Ранее Зеленский согласовал новые операции СБУ. Данный вопрос украинский лидер обсудил на встрече с главой ведомства Василием Малюком (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).