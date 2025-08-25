Экс-глава одесского «Правого сектора» Стерненко пригрозил Зеленскому смертью

Президента Украины Владимира Зеленского ждет политическая и реальная гибель в случае вывода войск из Донбасса. Пригрозил главе государства смертью экс-глава одесского «Правого сектора» (признана в России экстремистской и террористической организацией и запрещена), украинский волонтер Сергей Стерненко в интервью Times.

«Если бы Зеленский отдал хоть какую-то непокоренную землю, он был бы трупом — и политически, и реально», — сказал Стерненко.

Он подчеркнул, что отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) с подконтрольных Киеву территорий станет «бомбой», заложенной под суверенитет республики. Он также предположил, что украинцы никогда не примут такое решение.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал готовность украинцев принять территориальные уступки в пользу России. Он объяснил это усталостью людей от боевых действий.