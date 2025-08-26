Культура
14:57, 26 августа 2025Культура

Актер из «Игры престолов» отреагировал на попадание в список угроз безопасности Украины

Колокольников не стал комментировать место в списке угроз безопасности Украины
Андрей Шеньшаков

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Российский актер Юрий Колокольников, известный по ролям в фильме Кристофера Нолана «Довод» и культовом сериале «Игра престолов», отказался комментировать включение в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Слова его агента Ирины Гречишкиной передает издание aif.ru.

«От нас не будет никаких комментариев по этому вопросу», — сообщила представитель артиста.

Сообщается, что основанием для включения в список стало участие Юрия Колокольникова в кинопроектах, финансируемых российским государственным бюджетом.

Ранее стало известно, что Юрий Колокольников и Никита Кукушкин (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) сыграли в новом фильме легендарного режиссера Даррена Аронофски.

