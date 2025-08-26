Американская звезда боевиков 90-х захотел поработать с Юрой Борисовым

Актер Марк Дакаскос заявил, что хотел бы поработать с Юрой Борисовым

Звезда боевиков 1990-х годов Марк Дакаскос, приехавший на Московскую международную неделю кино, выразил желание поработать с российским актером Юрой Борисовым. Его слова приводит ТАСС.

Актер подчеркнул, что Борисов «был великолепен» в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера. «Да, конечно, [я бы хотел с ним поработать]. Он талантливый актер. Надеюсь, у него будет блестящая карьера и он продолжит в том же духе», — добавил Дакаскос.

