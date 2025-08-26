Наука и техника
10:55, 26 августа 2025Наука и техника

Установку Android-приложений усложнят

На Android-смартфоны запретят установку приложений от неизвестных разработчиков
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Корпорация Google значительно усложнит установку приложений в обход Google Play. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

По словам журналистов, платформа Android отличается от iOS тем, что позволяет легко устанавливать приложения, минуя официальный магазин Google Play. С 2026 года Google намерена заметно усложнить установку программ таким образом, чтобы защитить пользователей от вирусов и мошенников.

Инженеры IT-гиганта рассказали, что сторонних разработчиков будут требовать пройти идентификацию — даже если они не публикуют свои приложения в Google Play. В противном случае их программы и сервисы будет запрещено устанавливать на сертифицированные смартфоны Android. К сертифицированным устройствам относятся те, которые выходят с предустановленными приложениями Google.

В компании сравнили новые правила с проверкой документов перед посадкой в самолет, «но без досмотра багажа». В Google пообещали лишь проверять личность разработчика, но не изучать содержимое приложений. Разработчики Android объяснили, что новые правила позволят защитить пользователей от программ-вымогателей, вирусов и прочих вредных приложений.

Первые разработчики получат доступ к новой системе в октябре 2025 года, а с 2026 года правила верификации появятся в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. С 2027 года система будет действовать по всему миру.

В начале августа стало известно, что операционная система Android будет требовать разблокировки смартфона для включения быстрой зарядки.

    Все новости