Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:53, 26 августа 2025Экономика

Россиянам предрекли скорое бабье лето

Синоптик Тишковец: Похолодание в конце августа ускорит приход бабьего лета
Виктория Клабукова

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Арктическое похолодание в конце августа запустит процесс наступления бабьего лета. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Арктическое вторжение с ранними заморозками на востоке Европы — классический процесс, запускающий бабье лето», — пояснил синоптик. Похолодание усилит действие антициклона, и область высокого давления захватит средние и южные территории Русской равнины. Летняя погода начнет формироваться с 30 августа по 2 сентября.

Приходящая на юг Русской равнины жара, по словам синоптика, принесет по-настоящему июльские температуры: столбики термометров поднимутся как минимум до плюс 28 градусов, воздух может прогреться и до 33 градусов. Температурные качели на этой неделе будут ощутимы — в уходящие дни лета россияне успеют побывать и в сентябре, и в августе, и в июле.

Аномально высокие температуры на выходных прогнозирует и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, 30-31 августа показатели выше нормы будут наблюдаться практически на всей территории страны. На Кубани температура будет держаться на уровне 30-35 градусов и выше.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Канцлер Германии пригрозил России, если встреча Путина и Зеленского не состоится. Что он пообещал и какой ответ из Москвы получил?

    Трампа уличили в намерении прекратить поддержку Украины

    Президент Южной Кореи подарил Дональду Трампу ковбойскую шляпу с надписью про Америку

    Доктор Мясников назвал приводящую к ожирению безобидную привычку

    Россиянам предрекли скорое бабье лето

    Фотографии россиянина с кораблями привели его в колонию

    Трампу дали совет по отношениям с Россией

    Стало известно об обещании Запада дать оружие Грузии

    Мерц согласился не трогать активы Банка России

    Раскрыт парадоксальный эффект курения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости