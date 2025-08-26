Россиянам предрекли скорое бабье лето

Синоптик Тишковец: Похолодание в конце августа ускорит приход бабьего лета

Арктическое похолодание в конце августа запустит процесс наступления бабьего лета. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Арктическое вторжение с ранними заморозками на востоке Европы — классический процесс, запускающий бабье лето», — пояснил синоптик. Похолодание усилит действие антициклона, и область высокого давления захватит средние и южные территории Русской равнины. Летняя погода начнет формироваться с 30 августа по 2 сентября.

Приходящая на юг Русской равнины жара, по словам синоптика, принесет по-настоящему июльские температуры: столбики термометров поднимутся как минимум до плюс 28 градусов, воздух может прогреться и до 33 градусов. Температурные качели на этой неделе будут ощутимы — в уходящие дни лета россияне успеют побывать и в сентябре, и в августе, и в июле.

Аномально высокие температуры на выходных прогнозирует и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, 30-31 августа показатели выше нормы будут наблюдаться практически на всей территории страны. На Кубани температура будет держаться на уровне 30-35 градусов и выше.