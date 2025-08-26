Россиян предупредили об аномальной погоде

Вильфанд: Почти по всей России 30-31 августа температура будет выше нормы

Почти по всей территории России в выходные (30 и 31 августа) температура воздуха будет выше нормы. Об этом россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

«В целом, практически на всей территории страны, начиная с выходных, около нормы температура будет только в Северо-Западном федеральном округе и на юге Урала. На всей остальной территории – выше нормы», — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в Краснодарском крае и Крыму температура будет на уровне 30-35 градусов и выше.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в конце августа Москву ждет резкое потепление. В частности, в субботу ожидается плюс 25-плюс 27 градусов, в воскресенье — плюс 26-28 градусов.