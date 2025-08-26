Боец СВО попал в окружение и месяц писал прощальные письма семье

Боец СВО из Ростовской области в окружении месяц писал прощальные письма семье

Участник специальной военной операции (СВО) месяц провел в окружении. Все это время он писал прощальные письма семье, сообщает «Комсомольская правда».

Мужчина ушел на очередное задание в апреле 2024 года. Месяц о судьбе его отряда ничего не было известно. По истечении этого времени он позвонил жене и рассказал, что был в окружении. Лишенный возможности связываться с семьей, он писал заметки, в которых прощался с близкими и давал наставления детям.

Уже следующее задание стало для бойца последним. Жена солдата призналась, что часто перечитывает оставшиеся после него заметки.

Ранее в Забайкалье мать бойца СВО пришла на могилу сына и не выжила. Женщина тяжело переживала потерю родственника и часто ходила на кладбище. Тело россиянки обнаружила бригада, занимающаяся рытьем могил.