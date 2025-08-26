Боня обматерила блогера-иноагента и пригрозила отрубить ему голову

Блогерша Боня пригрозила блогеру Антону S, что заблокирует его канал на YouTube

Популярная российская телеведущая и блогерша Виктория Боня обратилась к блогеру Антону Суворкину, известному как Антон S (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), обсуждающему в видеороликах ее дочь Анджелину Смерфит. В своем Telegram-канале Боня пригрозила Суворкину, что заблокирует его аккаунт на видеохостинге YouTube.

В видео от 22 августа Суворкин, ссылаясь на анонимные источники, заявил, что дочь Бони часто остается одна, так как не нужна родителям. «Ребята, я и Энджи обращаемся к вам с просьбой помочь мне заблокировать аккаунт Антона S на YouTube за то, что он поливает мою дочь грязью. Называет ее воровкой, кинутой, брошенной», — отреагировала на видеоролик Боня. Она призвала подписчиков оставлять жалобы на профиль блогера и сообщать, что он клевещет на ребенка и оказывает на него психологическое давление. Ведущая добавила, что из-за сказанного в видео Суворкина над Анджелиной начали смеяться знакомые.

Позднее она обратилась к Антону S и призвала его выпустить опровержение того, о чем он говорил в видео. «Мам и детей, ***, мы не трогаем, вонючее ты ***, ***. Мы с тобой в поле встанем, ***, мечи выставим, и я тебе, ***, отрублю голову, ***, мразь вонючая», — обматерила блогера Боня. Она добавила, что не даст в обиду своего ребенка и уничтожит всех, кто обижает ее дочь.

Ранее блогерша вспомнила, что после ее отъезда из России в 2011 году ее стали сильно оскорблять. Она добавила, что до переезда в Монако российская аудитория ее любила.