Комик попал в больницу с огнестрельным ранением

Американский комик Реджи Кэрролл попал в больницу с огнестрельным ранением
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @comedianreggiecarroll

Американский комик Реджи Кэрролл попал в больницу с огнестрельным ранением. Об этом пишет издание The Independent.

Сообщается, что Кэрролл получил ранение в результате стрельбы в городе Саутхейвен, штат Миссисипи, США. Комик был доставлен в больницу, спасти его не удалось. Ему было 52 года.

Полиция штата уже задержала подозреваемого в стрельбе. Его имя не называется.

Реджи Кэрролл был стендап-комиком и выступал с концертами в США. Отмечается, что он также снимался в различных телешоу и фильмах, связанных с комедией.

Ранее сообщалось, что другой американский комик Марио Брэдли, известный как Grove Hero, получил огнестрельное ранение в спину во время своего тура. В результате он стал передвигаться на инвалидной коляске.

