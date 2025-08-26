Из жизни
11:45, 26 августа 2025Из жизни

Дельфин попытался утопить двух женщин

В Великобритании дельфин-афалина повадился нападать на женщин в гидрокостюмах
Олег Парамонов
Фото: Unsplash

Дельфин-афалина по кличке Реджи повадился нападать на женщин у берегов графства Дорсет в Великобритании. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Реджи — дельфин-одиночка, регулярно появляющийся в заливе Лайм с февраля. В начале августа прославился в соцсетях, когда присоединился к людям, совершавшим утренний заплыв. Позднее у него заметили травму, по-видимому, нанесенную гребным винтом судна.

В четверг, 21 августа, дельфин стал нападать на отдыхающих. По словам каякера Риса Патерсона, животное будто целилось в женщин в гидрокостюмах. Ему и его брату пришлось прийти на выручку двум пловчихам, на которых дельфин попытался запрыгнуть и едва их не утопил.

Когда мы поняли, что он не играет, это было для нас большим шоком. Людям нужно понять, что тут не зал игровых автоматов. Это дикое животное. Он может слететь с катушек, если ему взбредет в голову

Рис Патерсон
Ранее житель Японии, которого искусал сексуально озабоченный дельфин в провинции Фукуи, заявил, что чудом остался в живых. Считается, что пострадали еще около 40 человек.

    Обсудить
