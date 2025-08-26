Мир
13:12, 26 августа 2025
Мир

Десятки тысяч пакистанцев потерпели гуманитарную катастрофу из-за Индии

AP: Пакистан эвакуировал тысячи жителей из-за вызванного Индией наводнения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Пакистан начал эвакуировать жителей в связи с вызванным властями Индии наводнением. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

По данным издания, эвакуация затронула десятки тысяч пакистанцев в приграничных районах. При этом Нью-Дели официально уведомил Исламабад, что индийская сторона спустит воду из переполненных водохранилищ. Как отмечает AP, это «стало первым публичным дипломатическим контактом между двумя ядерными соперниками за несколько месяцев».

Ранее американская газета Politico спрогнозировала, что в ближайшие пять лет между Индией и Пакистаном может начаться вооруженный конфликт.

