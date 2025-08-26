Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:46, 26 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России жестко ответили на призыв ограничить передвижение дипломатов в Европе

Сенатор Климов: Чехи хотят не лишить русских Шенгена, а держать их в концлагере
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Если бы глава МИД Чехии Ян Липавский мог, он бы просто держал всех россиян в концлагере, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на призыв политика запретить дипломатам из России передвижение в Шенгенской зоне.

Ранее о соответствующей необходимости глава чешского ведомства высказался в интервью. Он отметил, что передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне — это ненужное преимущество, которое «используется для облегчения диверсионных операций».

«Я полагаю, что будь его воля, он бы нас всех в концлагере просто держал. Это надо иметь в виду, и это надо объяснять и нашей, и зарубежной публике, потому что у нас иллюзий очень много до сих пор, к сожалению, на четвертый год войны, относительно того, чего они хотят на самом деле», — поделился сенатор.

Так что здесь, к сожалению, срабатывают русофобские, нацистские фактически гены — не у всех, конечно, но у тех, кто отфильтровывается для работы на самом верху. И вот эти их желания, пока высказываемые в такой форме, близки к тому образу мысли, который у них присутствует, и не надо стесняться об этом говорить

Андрей Климовсенатор

До этого глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро также заявил, что в рамках усиления санкций против России нужно ограничить перемещение российских дипломатов по странам Евросоюза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме подвели итоги одного этапа спецоперации

    В России установили время на выполнение школьниками домашнего задания

    Актер из «Игры престолов» отреагировал на попадание в список угроз безопасности Украины

    Найден загадочный сверхмощный космический объект

    Названо возможное место запуска атаковавших Петербург беспилотников ВСУ

    Двое мигрантов устроили групповое изнасилование россиянки

    Российские штурмовики столкнулись в стрелковом бою с польскими наемниками

    Продажи карт Таро в России рухнули

    В Раде Залужного назвали братом-близнецом Зеленского

    Российский студент пошутил про чай и блокадный Ленинград и поплатился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости