Дочь Пескова заподозрили в беременности из-за новых фото

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавету Пескову заподозрили в беременности из-за новых фото. Снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя блогерша поделилась серией постов с отдыха в Турции. Пользователи сети обратили внимание, что на всех снимках инфлюэнсер позировала спиной, либо прикрывая живот. А некоторые изображения она вовсе обрезала по пояс, либо скрывала живот за длинными волосами.

Фото: @lisa_peskova

Все это спровоцировало слухи о предполагаемой беременности Песковой. Сама она никак не комментировала догадки публики.

