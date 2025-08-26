Ценности
Дочь Пескова заподозрили в беременности из-за новых фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lisa_peskova

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавету Пескову заподозрили в беременности из-за новых фото. Снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя блогерша поделилась серией постов с отдыха в Турции. Пользователи сети обратили внимание, что на всех снимках инфлюэнсер позировала спиной, либо прикрывая живот. А некоторые изображения она вовсе обрезала по пояс, либо скрывала живот за длинными волосами.

Фото: @lisa_peskova

Все это спровоцировало слухи о предполагаемой беременности Песковой. Сама она никак не комментировала догадки публики.

Ранее в августе дочь советского и российского телеведущего и актера Леонида Якубовича Варвара похвасталась фигурой в откровенном наряде на отдыхе в Турции.

