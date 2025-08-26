ЕС опротестовал отказ Польши содержать безработных украинцев

Еврокомиссия опротестовала вето Польши на закон о соцвыплатах для украинцев

Еврокомиссия (ЕК) опротестовала вето президента Польши Кароля Навроцкого на закон о соцвыплатах и бесплатном медицинском обслуживании для безработных украинцев. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель ЕК Маркус Ламмер, его цитирует РИА Новости.

«Механизм временной защиты был продлен до марта 2027 года, и страны обязаны обеспечивать украинских беженцев, но размеры и формы поддержки различаются от страны к стране», — сказал чиновник.

Ранее польский президент наложил вето на закон о предоставлении бесплатного медицинского обслуживания и соцобеспечения для безработных беженцев с Украины. По словам Навроцкого, за три с половиной года украинского конфликта «ситуация принципиально изменилась».