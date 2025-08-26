Вероятность скорого расширения ЕС оценили

Политолог Асафов: Шансы стран-кандидатов на вступление в ЕС невысоки

Шансы стран-кандидатов на вступление в Европейский союз (ЕС) в среднесрочной перспективе невысоки, полагает политолог Александр Асафов. Оценкой он поделился с «Лентой.ру».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил в интервью изданию Euronews о том, что вступление в ЕС остается ключевой внешнеполитической целью страны.

Пока в силу сложившихся обстоятельств успешных шансов на вступление новых стран в Евросоюз не просматривается, считает Асафов. «О кандидатах, чей курс в Евросоюз более надежен, говорят, но довольно неутешительно. Говорят о том, что у Черногории есть какие-то шансы, о Сербии с ее проблемами, в том числе и с тем, что растет большое количество евроскептиков внутри страны, говорят неуверенно, Албания и Северная Македония — это криминал, коррупция, наркотрафик и прочие вопросы, которые не удалось решить», — поделился политолог.

Вступление стран-кандидатов может обсуждаться, но путь у них всех в объединение может быть достаточно длительный, указал собеседник «Ленты.ру». «С учетом и внутриэкономической ситуации, мы слышали, как Мерц фактически сказал, что Евросоюз как Welfare state перестает существовать, а это значит пересмотр множества стратегий, в первую очередь по беженцам и так далее, с учетом экономических всяких вопросов и прочих трудностей, и того, что вступление кого-либо до решения украинского кризиса будет воспринято как определенный триггер — это маловероятно», — высказался Асафов.

Не ожидается и обратного движения, полагает политолог. В частности, несмотря на определенные ожидания, сомнителен Полексит.

Сколько из этих стран реальных кандидатов и какие разделят судьбу Турции с ее вечной фактически заявкой в Евросоюз? Посмотрим, но, как мне кажется, шансы не очень высоки, если мы говорим о среднесрочных каких-то горизонтах Александр Асафов политолог

Ранее глава офиса премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш отверг потенциальное вступление Украины в объединение, указав, что поведение властей страны не соответствует статусу кандидата в ЕС.

