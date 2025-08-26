Силовые структуры
Еще один сотрудник Ельцин Центра пойдет под суд

Глава киноклуба Ельцин Центра Шмыров пойдет под суд за дискредитацию армии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Руководитель киноклуба Ельцин Центра Вячеслав Шмыров пойдет под суд за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Дело об административном правонарушении поступило в производство Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга. Шмырова обвиняют по статье 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России») УК РФ.

Судебное заседание назначено на 3 сентября.

20 августа Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 45 тысяч рублей первого замдиректора Ельцин Центра Людмилу Телень. Ее признали виновной по делу о дискредитации Российской армии. По словам адвоката Михаила Бирюкова, его подзащитная сделала репост антивоенной публикации дочери первого президента России Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

