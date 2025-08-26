Еще один сотрудник Ельцин Центра пойдет под суд

Глава киноклуба Ельцин Центра Шмыров пойдет под суд за дискредитацию армии

Руководитель киноклуба Ельцин Центра Вячеслав Шмыров пойдет под суд за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Дело об административном правонарушении поступило в производство Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга. Шмырова обвиняют по статье 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России») УК РФ.

Судебное заседание назначено на 3 сентября.

20 августа Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 45 тысяч рублей первого замдиректора Ельцин Центра Людмилу Телень. Ее признали виновной по делу о дискредитации Российской армии. По словам адвоката Михаила Бирюкова, его подзащитная сделала репост антивоенной публикации дочери первого президента России Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).