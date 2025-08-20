Замглавы «Ельцин-центра» репостнула сообщение дочери Ельцина и поплатилась. Что было в тексте и какое наказание последовало?

Первого замдиректора «Ельцин-Центра» Людмилу Телень оштрафовали на 45 тысяч рублей по делу о дискредитации Российской армии. Решение вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

Как сообщил адвокат Михаил Бирюков, его подзащитная 25 февраля 2022 года сделала репост антивоенной публикации дочери первого президента России Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Дело в отношении Телень поступило в суд в середине августа, отметил юрист. На заседание женщина не явилась. Бирюков объяснил отсутствие подзащитной тем, что слова дочери Ельцина она перепостила, находясь в Москве. Поэтому протокол должен рассматривать столичный суд. Вину Телень не признает, решение суда о штрафе планируют обжаловать.

Судебное заседание в отношении первого заместителя исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмилы Телень. Судья Екатерина Гейгер (слева) и адвокат Михаил Бирюков (справа) во время заседания суда.. Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Телень родилась в 1957 году в подмосковном Жуковском, окончила факультет журналистики МГУ. За заслуги в области печати и многолетнюю работу Телень в 1999 году присвоили звание Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

«Ельцин-Центр» требовали закрыть

В июне московские коммунисты потребовали закрыть «Ельцин-Центр» из-за «лжи об истории», якобы выставленной на экспозиции на посвященном бывшему президенту России объекте. Первый секретарь Московского городского комитета КПРФ Виктор Царихин подчеркивал, что в центре «плодят мифы о советской эпохе».

«[Советского лидера Иосифа] Сталина [в Ельцин Центре] выставляют чудовищем, игнорируя его огромный вклад в победу над фашизмом и развитие страны! Эта экспозиция — плевок в лицо всем, кто гордится своей Родиной», — написал в блоге коммунист.

Царихин назвал центр «рассадником лжи и клеветы», которому не место в стране.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Кроме того, в феврале сообщалось, что «Ельцин-центр» заподозрили в глумлении над смертью военнослужащих.

В Центре ответили на призыв быть более патриотичными

В мае полпред президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога призвал «Ельцин-центр» быть более патриотичными.

В свою очередь, в учреждении заявили, что при осуществлении деятельности «Ельцин-центр» руководствуется федеральным законом и находится в контакте с органами государственной власти. В институции также отметили, что члены попечительского совета, к которым относится и сам Жога, единогласно одобрили отчет о деятельности «Ельцин-центра» за прошлый год.

«Ельцин Центр» — общественный культурный и образовательный центр, открытый в Екатеринбурге в 2015 году.