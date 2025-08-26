Die Welt: Германия беднеет из-за энергетического перехода и защиты климата

Экономика Германии стала беднеть из-за защиты климата. Борьба за экологию стала обходиться госбюджету слишком дорого, заявил изданию Die Welt глава города Тюбинген Борис Палмер, на протяжении 27 лет занимавший пост в партии «Зеленых».

Как убежден политик, переход на альтернативные энергоисточники приносит Германии больше вреда, чем пользы. «Опыт других стран показывает, что немецкий путь к энергетическому переходу — не самый экономичный, а остальной мир не заинтересован в повторении сценария обнищания», — пояснил Палмер. По мнению мэра, экономические неудачи в сфере защиты климата и энергоперехода могут лишить Германию лидерства в этой области.

В эффективности экологической стратегии страны сомневается и глава энергокомпании Eon Леонард Бирнбаум. Бизнесмен обращает внимание на то, что расходы на строительство солнечных электростанций и ветряных генераторов, продвигаемые экологическими партиями, ложатся на плечи обычных граждан и предпринимателей. «То, как мы расширили и эксплуатировали систему с использованием энергии ветра и солнца в последние годы, привело к высоким затратам. В конце концов, за все это приходится платить гражданам и экономике», — отметил Бирнбаум. Методы, которые использует правительство для перехода на «зеленые» источники энергии он назвал неэффективными и дорогостоящими.

Утопической идеей энергопереход прежде назвал главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин. По его словам, переход экономик на новый вид топлива потребует значительного времени и средств, однако даже удвоение инвестиций не даст желаемого результата.

Ранее сообщалось о всплеске деловой активности в Германии. Ее прогноз вырос с 90,8 пункта в июле до 91,6 пункта, что стало максимумом с 2022 года.