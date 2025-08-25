Экономика
17:33, 25 августа 2025Экономика

Деловая активность в Германии выросла до максимума

Ifo: Прогноз деловой активности в Германии взлетел до максимума с 2022 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Прогноз деловой активности в Германии вырос с 90,8 пункта в июле до 91,6 пункта, что стало максимумом с 2022 года. Одновременно индекс делового климата поднялся с 88,6 пункта до 89 пунктов. Об показателя оказались лучше ожиданий, свидетельствуют данные Институт экономических исследований (Ifo).

Президент Ifo Клеменс Фуэст указал, что компании в основном надеются на улучшение ситуации с объемом заказов и другими показателями, хотя этот результат еще не достигнут. Тем не менее полученные данные позволяют надеяться на выход экономики Германии из тупика.

До этого композитный индекс менеджеров по закупкам S&P Global в августе показал, что активность в частном секторе крупнейшей экономики Европы неожиданно возросла.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее признал, что страна переживает структурный кризис своей экономики, а во втором квартале года ВВП страны снизился на 0,3 процента, что значительно хуже прогнозов. Кроме того, соглашение о пошлинах, достигнутое между США и Евросоюзом, усложнит экспорт для производителей.

Тем не менее, полагает Фуэст, немецкая экономика и экспортеры сумеют справиться. По оценкам экспертов, в 2026 году ситуация улучшится из-за фискальных мер по модернизации инфраструктуры и переоснащению армии.

Ранее опрос Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, показал, что российские промышленные предприятия все более пессимистично оценивают текущее состояние. Ключевые показатели находятся на минимумах с 2022 года.

