Пессимизм российских промышленников взлетел

ИНП РАН сообщил об увеличении пессимизма российских производителей в августе

Российские промышленные предприятия все более пессимистично оценивают текущее состояние и связывают возможное улучшение ситуации только с возможностью смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Институтом народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН в августе, на который ссылается «Коммерсантъ».

Баланс фактических изменений спроса, то есть разница между долей тех, кто видит повышение, и тех, кто говорит о снижении, достиг минус 34 пунктов. А поскольку доля компаний, оценивающих продажи как «нормальные» выросла с 40 процентов в июле до 42 процентов, можно говорить о том, что промышленность смирилась с падением спроса и приспосабливается.

На один пункт снизился баланс планов выпуска предприятий, что свидетельствует о закреплении показателя в негативной зоне, куда он спустился в июле. Баланс оценок запасов готовой продукции вырос с 7 до 10 пунктов, то есть склады продолжают заполняться.

Автор исследования Сергей Цухло отмечает, что июльское снижение ключевой ставки ЦБ «не остановило нарастание пессимизма в российской промышленности». Текущие результаты в совокупностью прогнозов бизнеса на ближайшие два месяца свидетельствуют о том, что правительству нужно принимать более решительные меры по поддержке экономики.

По словам экономиста, ситуация в России складывается хуже, чем при аналогичных опросах в европейских странах. В целом в еврозоне фиксируется стабилизация после спада прошлого года. Динамика остается слабой, однако резких провалов больше нет.

Ранее индекс деловой активности PMI от S&P Global также показал, что российские предприятия этим летом фиксируют сильный спад заказов и объемов. Оба индикатора показали худшие значения с начала 2022 года. Августовские опросы Центробанка, в свою очередь, фиксируют замедление роста добычи нефти и газа и ограничения внутреннего спроса.

Ранее профсоюзы и бизнес-сообщества России рассказали о росте скрытой безработицы, что выражается в увеличении долей сотрудников, работающих неполный рабочий день или рабочую неделю, находящихся в простое или ожидающих увольнения. Также на проблемы указывают нарастающие долги по зарплате.