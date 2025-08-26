Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:31, 26 августа 2025Бывший СССРЭксклюзив

Готовность Украины к отопительному сезону оценили

Митрахович: Усиление ударов может помешать отопительному сезону на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Если Вооруженные силы России (ВС РФ) не будут усиливать удары по энергетической инфраструктуре Украине, то страна сможет избежать масштабного коммунального кризиса этой зимой, считает эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Будет ли нехватка или нет, зависит того, примет ли российское военно-политическое руководство решение об интенсификация ударов. (…) Если они будут усиливаться, то, конечно, о нормальном прохождении отопительного сезона там говорить не придется», — сказал Митрахович.

Если удары по энергетической инфраструктуре страны не будут учащаться или если будет найдет какой-то компромисс, то масштабного коммунального кризиса, скорее всего, не будет, добавил он.

Все зависит от действий [президента Украины Владимира] Зеленского. Если он будет ставки в игре повышать, будет атаковать российские объекты, то он дождется ответа

Станислав Митраховичэксперт ФНЭБ

Ранее Зеленский заявлял о том, что Россия ударами по энергетической инфраструктуре Украины мешает подготовке Киева к зиме. Он добавил, что Москва якобы атакует не только тепло- и электростанции, но и инфраструктуру газовой добычи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нефтяной бизнесмен разбился на элитной Aston Martin в Москве. Его имя связывают еще с двумя смертями

    На Украине российского актера внесли в список угроз нацбезопасности

    Раскрыты подробности об удерживаемых на Украине жителях российского приграничья

    США направили во Францию запрос об экстрадиции российского баскетболиста

    Многомиллиардная афера в интересах мошенников раскрыта в российском регионе

    В России заявили об экономии НАТО на поставках ракет Украине

    Силы ПВО сбили более десяти дронов над двумя районами Ленобласти

    Мужчина назвал плюсы брака с порномоделью

    Еще в одном российском аэропорту ограничили полеты

    Дэвид Бекхэм с сыном посоревновались в сексуальности на новом фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости