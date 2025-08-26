Готовность Украины к отопительному сезону оценили

Если Вооруженные силы России (ВС РФ) не будут усиливать удары по энергетической инфраструктуре Украине, то страна сможет избежать масштабного коммунального кризиса этой зимой, считает эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».
«Будет ли нехватка или нет, зависит того, примет ли российское военно-политическое руководство решение об интенсификация ударов. (…) Если они будут усиливаться, то, конечно, о нормальном прохождении отопительного сезона там говорить не придется», — сказал Митрахович.
Если удары по энергетической инфраструктуре страны не будут учащаться или если будет найдет какой-то компромисс, то масштабного коммунального кризиса, скорее всего, не будет, добавил он.
Все зависит от действий [президента Украины Владимира] Зеленского. Если он будет ставки в игре повышать, будет атаковать российские объекты, то он дождется ответа
Ранее Зеленский заявлял о том, что Россия ударами по энергетической инфраструктуре Украины мешает подготовке Киева к зиме. Он добавил, что Москва якобы атакует не только тепло- и электростанции, но и инфраструктуру газовой добычи.