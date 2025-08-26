Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:00, 26 августа 2025Из жизни

Леопард растерзал парализованного фермера

В Индии леопард напал на спящего парализованного фермера
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

В Индии пожилой фермер стал жертвой нападения леопарда. Об этом сообщает Times of India.

Трагический инцидент произошел в деревне Паласкхеда, штат Махараштра. 65-летний парализованный Субаш Какде спал в новом доме, построенном по государственной программе. В здании еще не успели установить двери. Ночью дикая кошка проникла внутрь, напала на Какде и растерзала его. Сын фермера обнаружил тело утром в луже крови, парамедики констатировали смерть еще до прибытия в клинику.

Лесничие взяли образцы биологических материалов для анализа, чтобы подтвердить причастность леопарда. «Предварительное вскрытие указывает на нападение дикого животного, но окончательные выводы сделаем после экспертизы», — заявил ассистент инспектора Сандип Раджпут. Инцидент вызвал панику среди местных жителей, которые жалуются на участившиеся случаи появления хищников вблизи деревни

Материалы по теме:
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

У Какде, который не мог дать отпор леопарду, остались жена, трое детей и внук. Власти пообещали семье компенсацию после завершения расследования.

Ранее сообщалось, что в Индии трехлетняя девочка чудом выжила после нападения леопарда. Он пытался утащить добычу в лес, пока та спала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нефтяной бизнесмен разбился на элитной Aston Martin в Москве. Его имя связывают еще с двумя смертями

    В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты

    В Ленобласти отразили атаку беспилотников

    Россияне раскрыли траты на содержание дач

    Леопард растерзал парализованного фермера

    Детектив из США рассказал о самых ужасающих расследованиях

    Посол Китая рассказал о конкуренции с США в сфере ИИ

    Россиянин побывал в селах Таджикистана и объяснил неприятный запах от местных женщин

    Украинские БПЛА атаковали российский регион

    Ограничения на полеты ввели еще в одном российском аэропорту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости