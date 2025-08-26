Леопард растерзал парализованного фермера

В Индии леопард напал на спящего парализованного фермера

В Индии пожилой фермер стал жертвой нападения леопарда. Об этом сообщает Times of India.

Трагический инцидент произошел в деревне Паласкхеда, штат Махараштра. 65-летний парализованный Субаш Какде спал в новом доме, построенном по государственной программе. В здании еще не успели установить двери. Ночью дикая кошка проникла внутрь, напала на Какде и растерзала его. Сын фермера обнаружил тело утром в луже крови, парамедики констатировали смерть еще до прибытия в клинику.

Лесничие взяли образцы биологических материалов для анализа, чтобы подтвердить причастность леопарда. «Предварительное вскрытие указывает на нападение дикого животного, но окончательные выводы сделаем после экспертизы», — заявил ассистент инспектора Сандип Раджпут. Инцидент вызвал панику среди местных жителей, которые жалуются на участившиеся случаи появления хищников вблизи деревни

У Какде, который не мог дать отпор леопарду, остались жена, трое детей и внук. Власти пообещали семье компенсацию после завершения расследования.

Ранее сообщалось, что в Индии трехлетняя девочка чудом выжила после нападения леопарда. Он пытался утащить добычу в лес, пока та спала.