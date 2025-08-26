Силовые структуры
Ловелас провернул мошенническую схему на сотни тысяч рублей с одинокими россиянками

В Крыму полиция задержала ловеласа, кравшего у влюбленных свердловчанок машины
Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

В Крыму полиция задержала 42-летнего местного жителя Олега Джунковского, который подозревается в серии случаев мошенничества с автомобилями одиноких состоятельных жительниц Екатеринбурга. Об этом пишет «Е1.ru».

Ловеласа уже этапировали обратно в Екатеринбург, где суд арестовал его. Ранее он неоднократно был судим за аналогичные преступления. Сейчас продолжаются поиски пострадавших от Джунковского.

По данным правоохранительных органов, мужчина действовал по отработанной схеме: после установления близких отношений с женщиной он находил у ее автомобиля неисправности и предлагал отремонтировать его за свой счет, после чего исчезал. Известно минимум о шести пострадавших, ущерб оценивается в сотни тысяч рублей.

Одной из жертв стала 28-летняя екатеринбурженка, доверившая мужчине автомобиль Peugeot 2010 года выпуска. Другая пострадавшая, 49-летняя женщина, по его просьбе приобрела Opel Astra 2006 года выпуска, который Джунковский также забрал под предлогом ремонта и не вернул. Полученные машины мошенник сразу же продавал.

Ранее в Уфе правоохранители раскрыли группировку, которая занималась незаконным обналичиванием денег для нелегальных онлайн-казино, криптообменников и мошеннических кол-центров.

