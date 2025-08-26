Мир
МИД Катара заявил о нежелании Израиля дать ответ на предложение по Газе

Виктория Кондратьева
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Imad Creidi / Reuters

Израиль не хочет давать ответ на предложение о прекращении военных действий в секторе Газа, представленное посредниками. Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари, сообщает РИА Новости.

«Израиль не дает никакого официального ответа на выдвинутое предложение о прекращении огня в секторе Газа, ни положительного, ни отрицательного, и не предлагает альтернативных вариантов», — сказал он.

При этом аль-Ансари отметил, что радикальное палестинское движение ХАМАС согласилось на приемлемые для Израиля условия. Дипломат отметил, что теперь мяч на стороне Израиля, но он, по всей видимости, не желает достигать соглашения.

Ранее входящие в Организацию исламского сотрудничества (ОИС) государства заявили о намерении добиться приостановки членства Израиля в ООН. Они усомнились, может ли Израиль оставаться членом ООН на фоне его неоднократных нарушений резолюций организации.

    Все новости