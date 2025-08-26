Интернет и СМИ
Россиянам разрешат блокировать звонки с иностранных номеров

Минцифры РФ подготовило второй пакет мер по борьбе с мошенниками
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Минцифры России подготовило второй пакет мер по борьбе с мошенниками. Как сообщается в Telegram-канале ведомства, гражданам разрешат блокировать звонки с иностранных номеров.

В министерстве рассказали, что меры, вошедшие во второй пакет по борьбе с мошенниками, направлены на усиление защиты россиян в цифровой среде. «Все инициативы разрабатываются с учетом баланса безопасности и прав пользователей», — уточнили в ведомстве.

Согласно одной из мер, россияне смогут устанавливать запрет на входящие вызовы с иностранных номеров. Такая инициатива позволит защитить от мошеннических звонков из-за рубежа. При этом отмечается, что у абонентов, которые не установили такой запрет, международные звонки будут иметь специальную пометку.

