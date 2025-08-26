Минкультуры утвердило критерии для отказа фильмам в прокатном удостоверении

Продвигающие отказ от деторождения фильмы не получат прокатные удостоверения

Минкультуры России с 1 сентября будет отказывать в выдаче прокатных удостоверений фильмам в случае, если в них присутствует пропаганда отказа от деторождения. Об этом сообщает РИА Новости.

Обновленные правила будут действовать до 1 сентября 2030 года.

До этого прокатное удостоверение не выдавалось в случаях, если кино содержало материалы, нарушающие законодательство о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Также его лишались ленты, в которых содержатся сведения о методах разработки и изготовления наркотиков, а также пропаганда насилия и жестокости, порнографии, нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.

Ранее фильмам режиссера Алексея Балабанова пригрозили проверками и возможным запретом в свете принятия Госдумой законопроекта о прекращении распространения кинокартин, не соответствующих традиционным морально-нравственным ценностям.